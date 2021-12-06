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1 час назад

В Москве зафиксировали эпидемию гриппа среди детей

В детских больницах Москвы зафиксировали вспышку гриппа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Москве зафиксировали эпидемию гриппа среди детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщили врачи, такого большого наплыва детей с симптомами гриппа не было последние два года. Так, в Детской городской клинической больнице имени Сперанского за два месяца выписали почти две сотни детей. Еще полсотни на данный момент продолжают лечение в больнице.

Согласно оценкам медиков, в 90-95% случаях дети, большинство из которых не привиты, заболевают гриппом типа «А». Ситуация осложняется тем, что в больницах не всегда хватает необходимых препаратов для лечения.

Также в Telegram-канале сообщается, что у многих заболевание проходит с осложнениями: пневмонией и тяжелым бронхитом. Часть детей переводят в реанимацию. У одного ребенка отказали почки, и он был переведен в отделение гемодиализа.

Ранее врачи назвали три отличия гриппа от коронавируса.

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