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В больнице 30 лет использовали воду для туалета вместо питьевой

Стелла Шмель
5 часов назад

В Японии, в больнице медицинского колледжа университета Осаки, 30 лет использовали воду из туалета, думая, что это питьевая. Об этом пишет издание Breaking Latest News.

В больнице 30 лет использовали воду для туалета вместо питьевой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Больницу построили в 1993 году и вот уже почти 30 лет никто не замечал роковую ошибку: в корпусе диагностики и лечения колодец с водой, которую не очищали, так как она была предназначена для смыва туалета, случайно присоединили к водопроводу с питьевой водой. Эта вода поступала в 120 кранов больницы. Врачи использовали ее для мытья рук, полоскания и питья.

О данном нарушении известно стало лишь после проверки. Инспекция осмотрела корпус строительством нового здания для диагностики и лечения.

Несмотря на все стечения обстоятельств, по данным имеющихся в больнице отчетов, проблем с качеством воды не было с апреля 2014 года. При этом специалисты проверяли цвет, вкус и запах воды раз в неделю.

Ответственный за ошибку сотрудник публично принес извинения.

Ранее мы писали, можно ли пить воду во время еды.

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