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Стало известно, для кого опасна опавшая листва

Стелла Шмель
5 часов назад

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, для кого может быть опасна опавшая осенняя листва. Его слова приводит радио Sputnik.

Стало известно, для кого опасна опавшая листва
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявил специалист, несмотря на то, что сезон осеннего листопада почти завершен, оставшиеся на земле листья могут спровоцировать развитие инфекционной болезни или аллергии у ряда людей.

"Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют. Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это",

- пояснил врач.

Такие споры плесени опасны не только для аллергиков. Развитие инфекции в организме возможно, если внутрь попадет слишком много спор.

"Если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее".

Но аллергия бывает не только на достаточно распространенные вещи. Рассказываем про необычные вещи, на которые тоже бывает аллергия.

Новости,Владимир Болибок,ИА Sputnik,
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