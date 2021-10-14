Стало известно, для кого опасна опавшая листва

"Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют. Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это",