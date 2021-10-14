Стало известно, для кого опасна опавшая листва

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, для кого может быть опасна опавшая осенняя листва. Его слова приводит радио Sputnik.
Как заявил специалист, несмотря на то, что сезон осеннего листопада почти завершен, оставшиеся на земле листья могут спровоцировать развитие инфекционной болезни или аллергии у ряда людей.
"Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют. Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определенные чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это",
- пояснил врач.
Такие споры плесени опасны не только для аллергиков. Развитие инфекции в организме возможно, если внутрь попадет слишком много спор.
"Если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее".
Но аллергия бывает не только на достаточно распространенные вещи. Рассказываем про необычные вещи, на которые тоже бывает аллергия.