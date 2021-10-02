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Раскрыто влияние временного отказа от алкоголя на организм

Lenta.ru
2 часа назад

Директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли (Harriet Bradley) раскрыла, как временный отказ от употребления алкогольных напитков сказывается на организме человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Раскрыто влияние временного отказа от алкоголя на организм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, отсутствие спиртных напитков в рационе благотворно влияет на организм. В первую неделю сон становится более крепким, а также повышается работоспособность. Во вторую неделю у человека налаживается кислотный рефлюкс в желудке и восстанавливается водный баланс. Дело в том, что алкоголь приводит к обезвоживанию, что отражается на самочувствии и внешнем виде, к примеру, кожа становится сухой. На третьей неделе нормализуется обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется артериальное давление Кроме того, начнет восстанавливаться печень.

«Чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину. Но в любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», — рассказала медик. Однако, по мнению врача, бокал вина помогает снизить уровень стресса и притупить негативные чувства.

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