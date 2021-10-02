Раскрыто влияние временного отказа от алкоголя на организм

По словам медика, отсутствие спиртных напитков в рационе благотворно влияет на организм. В первую неделю сон становится более крепким, а также повышается работоспособность. Во вторую неделю у человека налаживается кислотный рефлюкс в желудке и восстанавливается водный баланс. Дело в том, что алкоголь приводит к обезвоживанию, что отражается на самочувствии и внешнем виде, к примеру, кожа становится сухой. На третьей неделе нормализуется обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется артериальное давление Кроме того, начнет восстанавливаться печень.