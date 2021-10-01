Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем. «Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они [пациенты] умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — сказал он.

Мясников добавил, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепких спиртных напитков пять раз в неделю.

Другая привычка, убивающая поджелудочную железу, — курение.

«Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — пояснил специалист.