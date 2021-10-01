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Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки. Об этом сообщает РИА Новости.

Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем. «Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они [пациенты] умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — сказал он.

Мясников добавил, что к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепких спиртных напитков пять раз в неделю.

Другая привычка, убивающая поджелудочную железу, — курение.

«Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — пояснил специалист.

Медик также включил в список причин, из-за которых страдает поджелудочная железа, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.

Новости,Александр Мясников,
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