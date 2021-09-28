Мясников развеял миф о сне на левом боку

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", – сказал медик.

Как объяснил Мясников, настоящую опасность представляют другие факторы. Например, высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.

Кроме того, врач развеял еще один распространенный миф, согласно которому при подозрении на инсульт необходимо быстро и сильно кашлять. По словам Мясникова, первое, что нужно сделать при подозрении на сердечный приступ – это позвонить в скорую помощь.

"У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", – сказал телеведущий.

Пока едет скорая, Мясников порекомендовал либо уложить, либо перевести больного в положение сидя, обеспечив ему свободный доступ кислорода. Также он отметил, что пациенту стоит дать препарат, разжижающий кровь.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталия Кобзева рассказала, как распознать сердечный приступ.

"Как правило, сердечный приступ имеет довольно яркую клиническую картину, которая может включать такие признаки и симптомы, как дискомфорт в области грудной клетки с возможной иррадиацией в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть, затруднение дыхания, холодный пот, головокружение", – объяснила медик.