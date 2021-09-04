Мясников перечислил провоцирующие рак продукты

По его словам, неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, которые вызывают ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. Мясников отметил, что у людей с диабетом риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз.