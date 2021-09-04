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Доктор Мясников перечислил провоцирующие рак продукты

Lenta.ruиещё 5
39 минут назад

Главный врач столичной больницы 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил провоцирующие рак продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Мясников перечислил провоцирующие рак продукты
Фото: @drmyasnikov.ru@drmyasnikov.ru

По его словам, неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, которые вызывают ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. Мясников отметил, что у людей с диабетом риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз.

Специалист посоветовал не есть «ничего белого».

«Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям»,

— подчеркнул он.

Новости,Александр Мясников,
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