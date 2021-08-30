Врач раскрыла симптомы смертельно опасной боли головы

По словам российского врача, в этом случае человек будет иметь сложности с определением, где именно у него возникла боль. При небольшом инсульте человек испытывает мышечную слабость, опасность. Любое движение будет даваться с трудом. Все это сопровождается апатией, головокружением, повышением артериального давления и нарушениями памяти.