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В Роспотребнадзоре рассказали о холере в России

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Роспотребнадзор рассказал о холере в России. На сайте ведомства сообщается, что все случаи, регистрируемые на территории страны, являются единичными и завозными.

В Роспотребнадзоре рассказали о холере в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что благодаря своевременной диагностике, мерам по эпидемиологическому надзору и наличию лекарственных препаратов эпидемий в Российской Федерации не было с 1926 года. Комплекс профилактических мер включает подготовку сотрудников, мониторинг лиц, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, контроль за качеством воды, отслеживания вспышек по всему миры.

«Предпринимаемые Роспотребнадзором меры позволяют оперативно выявлять случаи холеры, которые в настоящее время являются завозными и единичными. Но не стоит забывать и о том, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для эпидемической вспышки», — пояснили в ведомстве.

Основным методом лечения холеры является восстановление водно-солевого баланса, который нарушается из-за рвоты и диареи. В качестве профилактики болезни Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением и приемом пищи, обрабатывать продукты, в том числе кипятить питьевую воду, а в поездках уделять этому особое внимание.

Ведомство напомнило, что холера — это особо опасная инфекционная болезнь, которую вызывают холерные вибрионы. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболеть могут и взрослые, и дети. В настоящее время заболевание является эндемическим (характерным для региона) во многих странах. Оно сохраняет свое значение как глобальная угроза для общественного здравоохранения.

Новости,Роспотребнадзор,
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