Врач посоветовала упражнения для улучшения памяти

"Для восстановления памяти и внимания есть определенные физические упражнения — пальцевая или пальчиковая гимнастика. Великолепно развивает мелкую моторику, восстанавливает память, концентрацию внимания. Улучшает мыслительный процесс", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".