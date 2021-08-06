Чат-бот поможет москвичам заполнить личный анамнез в электронной медкарте

Внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту москвичи теперь могут с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, этот инструмент поможет врачам-терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения.

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Ракова напомнила, что в феврале горожане начали пользоваться чат-ботом, который передаёт терапевту основные жалобы перед приемом. Теперь у чат-бота появились новые возможности.

«Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе — например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», - рассказала Анастасия Ракова.

Внести в электронную медкарту данные о личном анамнезе можно после заполнения опроса чат-бота по жалобам на самочувствие перед приемом к терапевту, который уже знаком горожанам. Если сведения о личном анамнезе пациент или врач ранее вносили в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно.

Внесенные данные сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений. Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придет пациенту после записи к врачу-терапевту накануне приема. Затем необходимо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию.

Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Результаты опроса автоматически передаются в ЕМИАС и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра. Таким образом, благодаря чат-боту во время приема врачи-терапевты тратят меньше времени на сбор жалоб и могут уделять больше внимания пациентам – осмотру, лечению и назначению дополнительных исследований.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки чат-бота были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.