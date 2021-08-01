Названы продукты, разрушающие поджелудочную

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты, которые могут быть опасны для поджелудочной железы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Эндокринолог посоветовала принимать пищу в одно и то же время. Между завтраком, обедом и ужином должно проходить не менее трех часов. Можно делать перерывы до пяти часов. Если период голода длится дольше, то активизируется липопротеинлипаза.