Названы продукты, разрушающие поджелудочную

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты, которые могут быть опасны для поджелудочной железы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
К гибели клеток поджелудочной железы ведет употребление большого количества сладкой и калорийной пищи.
"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность"
Эндокринолог посоветовала принимать пищу в одно и то же время. Между завтраком, обедом и ужином должно проходить не менее трех часов. Можно делать перерывы до пяти часов. Если период голода длится дольше, то активизируется липопротеинлипаза.
"Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов"
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые помогают бросить курить.