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Названы продукты, разрушающие поджелудочную

Елизавета Назарова
49 минут назад

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты, которые могут быть опасны для поджелудочной железы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Названы продукты, разрушающие поджелудочную
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К гибели клеток поджелудочной железы ведет употребление большого количества сладкой и калорийной пищи.

"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность"

Эндокринолог посоветовала принимать пищу в одно и то же время. Между завтраком, обедом и ужином должно проходить не менее трех часов. Можно делать перерывы до пяти часов. Если период голода длится дольше, то активизируется липопротеинлипаза.

"Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов"

Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые помогают бросить курить.

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