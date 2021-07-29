Российский врач развеял мифы о головной боли

Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин развеял популярные мифы о головной боли. Об этом сообщает «Доктор Питер».
По словам российского врача, при мигрени не помогут прогулки на свежем воздухе и горячий душ. Остановить боль смогут только лекарства.
Медик также счел мифом информацию о том, что при менопаузе мигрень у женщин уходит. Амелин отметил, что это происходит только в половине случаев. Иногда в старшем возрасте мигрени только ухудшаются — тогда назначают гормональные препараты.
Врач также опроверг миф о том, что мигрень появляется из-за нарушения кровоснабжения мозга. Источником боли мозг быть не может, потому что в нем отсутствуют такие рецепторы. Болеть могут крупные сосуды.
Кроме того, Амелин считает заблуждением тот факт, что голова болит из-за остеохондроза. Он отметил, что с нарушением в шейном отделе позвоночника может быть связана только редкая цервикогенная боль. Она характеризуется тем, что локализована на задней поверхности шеи, однако может распространятся в область затылка и виска.