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Российский врач развеял популярные мифы о головной боли

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин развеял популярные мифы о головной боли. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Российский врач развеял мифы о головной боли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам российского врача, при мигрени не помогут прогулки на свежем воздухе и горячий душ. Остановить боль смогут только лекарства.

Медик также счел мифом информацию о том, что при менопаузе мигрень у женщин уходит. Амелин отметил, что это происходит только в половине случаев. Иногда в старшем возрасте мигрени только ухудшаются — тогда назначают гормональные препараты.

Врач также опроверг миф о том, что мигрень появляется из-за нарушения кровоснабжения мозга. Источником боли мозг быть не может, потому что в нем отсутствуют такие рецепторы. Болеть могут крупные сосуды.

Кроме того, Амелин считает заблуждением тот факт, что голова болит из-за остеохондроза. Он отметил, что с нарушением в шейном отделе позвоночника может быть связана только редкая цервикогенная боль. Она характеризуется тем, что локализована на задней поверхности шеи, однако может распространятся в область затылка и виска.

Новости,Александр Амелин,
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