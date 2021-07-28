Суши могут стать причиной паразитарных болезней

Инфекционист заявил, что суши могут быть смертельно опасны из-за паразитарных болезней. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на врача и кандидата медицинских наук Илью Акинфиева.

В ресторанах для приготовления суши, как правило, используют замороженную рыбу, а перед приготовлением блюд размораживают. Однако так делают не во всех местах.

«Если мы берем ресторан, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Личинки паразитов могут находиться как раз в мясе рыбы»

Последствия у таких заболеваний могут быть разные. Мужчина просто почувствует дискомфорт, а девушка со слабым иммунитетом может пролежать с отравлением до двух недель.

Кроме того, заболевания сальмонеллезом может спровоцировать язвенной колит.

«Например, для ребенка или пожилого человека такие кишечные инфекции опасны очень быстрым обезвоживанием. При отравлениях они стремительно теряют жидкость. Это заканчивается госпитализацией. А у пожилых людей — даже летальными исходами»