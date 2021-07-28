Кардиолог рассказал об опасности алкоголя для сердца

Алкоголь может быть опасен для сердца. Об этом "Рамблеру" сообщил врач-кардиолог Галошвили Тамаз Тамазович.

Неприятные последствия употребления алкоголя могут коснуться людей, которые уже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так, американская коллегия кардиологов проводила исследование на людях с аритмией.

"Было доказано, что даже употребление умеренной дозы алкоголя (это, например, бокал вина, кружка пива или шот крепкого напитка), увеличивало вдвое появление аритмии. То есть здесь нельзя однозначно сказать, что алкоголь безопасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы"

Эксперт также добавил, что людям с перенесенным инфарктом, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью нельзя употреблять алкоголь даже в небольших дозах.

"Во-первых, алкоголь может вызвать у них аритмию, во-вторых, алкоголь может вызывать синусовую тахикардию. А люди с инфарктом и сердечной недостаточностью должны внимательно следить за пульсом покоя, иначе риск повторного заболевания будет гораздо выше"