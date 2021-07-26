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Кардиолог назвал снижающие риск инфаркта продукты

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Чтобы снизить риск инфаркта, необходимо включать в рацион как можно больше овощей и листовой зелени. Продукты, предотвращающие развитие заболевания, назвал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в интервью «Народным Новостям».

Кардиолог назвал снижающие риск инфаркта продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, все виды капусты могут уменьшить вероятность скорости течения атеросклероза.

«Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника», — отметил врач.

Он добавил, что для профилактики заболевания необходимо добавить в рацион больше лука и чеснока.

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