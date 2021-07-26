Кардиолог назвал снижающие риск инфаркта продукты

Чтобы снизить риск инфаркта, необходимо включать в рацион как можно больше овощей и листовой зелени. Продукты, предотвращающие развитие заболевания, назвал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в интервью «Народным Новостям».

По его словам, все виды капусты могут уменьшить вероятность скорости течения атеросклероза.

«Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника», — отметил врач.