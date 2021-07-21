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В тибетских ледниках обнаружили древние вирусы

Елизавета Назарова
35 минут назад
В образцах льда с Тибета, которым 15 тысяч лет, ученые обнаружили древние вирусы. Отмечается, что видов, неизвестных человеку, там десятки штук. Об этом сообщает журнал Microbiome со ссылкой на исследование американских биологов из Университета штата Огайо.
В тибетских ледниках обнаружили древние вирусы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Образцы льда были взяты в 2015 году с шапки горы, расположенной в западном Китае. Там обнаружили 28 типов вирусов, с которыми человечество ранее не сталкивалось.
"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов. Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды", — пояснил открытие один из авторов статьи Чжи-Пин Чжон.
Ученые также отметили, что минимум половина обнаруженных вирусов, вернулись к жизни после того, как их извлекли из ледника. Это важно, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются, а вирусы выходят на поверхность.
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