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Мужчина спит по 300 дней в году из-за гиперсомнии

Анна Арсеньева
43 минуты назад
Житель индийского штата Раджастан спит по 300 дней в году из-за редкого неврологического расстройства - гиперсомнии. Об этом сообщает India Today.
Мужчина спит по 300 дней в году из-за гиперсомнии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчине по имени Пуркхарам (Purkharam) 42 года. Из-за болезни, когда он засыпает, его очень трудно разбудить.
"Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это заболевание неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшилось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц", — рассказали родственники Пуркхарама.
Житель Индии владеет магазином. Иногда он засыпает прямо на работе. По словам мужчины, он узнает, сколько дней проспал, по стопкам газет перед входом в магазин. Кроме того, из-за гиперсомнии он всегда чувствует себя уставшим и страдает от головных болей.
Заболевание не лечится, но его жена Личми Деви (Lichmi Devi) и мать Канвари Деви (Kanvari Devi) надеются, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Сейчас родственникам мужчины приходится мыть его и кормить.
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