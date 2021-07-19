Мужчина спит по 300 дней в году из-за гиперсомнии

Житель индийского штата Раджастан спит по 300 дней в году из-за редкого неврологического расстройства - гиперсомнии. Об этом сообщает India Today.

Мужчине по имени Пуркхарам (Purkharam) 42 года. Из-за болезни, когда он засыпает, его очень трудно разбудить.

"Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это заболевание неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшилось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц", — рассказали родственники Пуркхарама.

Житель Индии владеет магазином. Иногда он засыпает прямо на работе. По словам мужчины, он узнает, сколько дней проспал, по стопкам газет перед входом в магазин. Кроме того, из-за гиперсомнии он всегда чувствует себя уставшим и страдает от головных болей.