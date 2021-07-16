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Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Британские медики перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об это пишет издание Daily Express.
Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы.
Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.
Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.
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