Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

Британские медики перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об это пишет издание Daily Express.

Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы.

Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.