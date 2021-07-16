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Кардиолог перечислила снижающие давление продукты

Даня Виттиг
3 часа назад
Врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила продукты, снижающие артериальное давление. Когда давление растет, сосуды сужаются, следовательно, их необходимо расширить. Об этом сообщает РИА Новости.
Кардиолог перечислила снижающие давление продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам врача, лучше всего снизить давление помогает молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге, которые следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.
Гипертоникам полезен чай каркаде, так как богат антиоксидантами и витамином C. Также Байдена посоветовала пить кокосовую воду, обладающую мочегонными свойствами, и какао, в котором много калия, в количестве около 200 миллилитров.
«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула», — отметила врач.
Врач посоветовала есть чеснок, в котором присутствует эфирное вещество аллицин, расслабляющее стенки сосудов, а также шпинат, укроп и петрушку. Однако питание — это вспомогательная мера, снижать давление следует препаратами, которые назначены медиками.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько можно пить на самом деле.
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