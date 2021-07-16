Кардиолог перечислила снижающие давление продукты

Врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила продукты, снижающие артериальное давление. Когда давление растет, сосуды сужаются, следовательно, их необходимо расширить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, лучше всего снизить давление помогает молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге, которые следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.

Гипертоникам полезен чай каркаде, так как богат антиоксидантами и витамином C. Также Байдена посоветовала пить кокосовую воду, обладающую мочегонными свойствами, и какао, в котором много калия, в количестве около 200 миллилитров.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула», — отметила врач.