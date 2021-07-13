Ученые создали безболезненный тест для диабетиков

Австралийские ученые из Университета Ньюкасл в Австралии создали "безболезненную" полоску для проверки уровня глюкозы. Об этом пишет Daily Mail.

Благодаря ей людям с диабетом больше не придется ежедневно прокалывать палец для сбора крови, чтобы узнать уровень сахара в крови. Австралийские исследователи разработали полоску, которую необходимо положить на язык, а спустя несколько минут результаты теста будут отображены на экране смартфона. Проект уже был профинансирован правительством Австралии.

Исследователям выделили 6,3 млн австралийских долларов для создания предприятия по массовому производству тест-наборов. Планируется, что первые тест-полоски поступят в продажу к 2023 году. Пол Дастур, профессор физики Университета Ньюкасла, руководящий проектом разработки, подчеркнул, что был вдохновлен своей женой. Она работает учительницей начальных классов и помогает своим воспитанникам контролировать уровень глюкозы в крови.