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ВОЗ объяснили редактирование генома для лечения болезней

Даня Виттиг
2 часа назад
Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично. Об этом говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных ВОЗ.
ВОЗ объяснили редактирование генома для лечения болезней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В документе сотрудники ВОЗ дают советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека.
"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.
Потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний.
Ранее "Рамблер" сообщал о генах уязвимости к коронавирусу.
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