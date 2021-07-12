ВОЗ объяснили редактирование генома для лечения болезней

"Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.