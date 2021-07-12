ВОЗ объяснили редактирование генома для лечения болезней

В документе сотрудники ВОЗ дают советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека.

Потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний.