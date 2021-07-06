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Мясников назвал опасным известное лекарство для желудка

Елизавета Назарова
7 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности популярного в России лекарства для желудка. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Мясников назвал опасным лекарство для желудка
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
Мясников рассказал об опасности лекарства «Ранитидин», которое используют при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Он также предостерег читателей от использования аналогов этого лекарства. Мясников рассказал, что многие россияне принимают его, «Азантак» и «Зантак». Такие лекарства продают даже в некоторых супермаркетах.
«Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат изъяли из общения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!»
Новости,Александр Мясников,
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