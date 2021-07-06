Мясников назвал опасным лекарство для желудка

Мясников рассказал об опасности лекарства «Ранитидин», которое используют при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Он также предостерег читателей от использования аналогов этого лекарства. Мясников рассказал, что многие россияне принимают его, «Азантак» и «Зантак». Такие лекарства продают даже в некоторых супермаркетах.