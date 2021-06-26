В Японии создали первую "съедобную" вакцину от холеры

Препарат разработан молекулярными биологами университета Токио на базе генно-модифицированного риса и успешно опробован на добровольцах, сообщает журнал Lancet Microbe.

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Вакцина представляет собой порошок рисовых зерен, в геном которых встроен фрагмент ДНК холерного вибриона.

По словам профессора университета Токио Хироси Киено, будущее у созданного препарата, определенно, есть:

Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины.

Также Киено добавил, что иммунитет добровольцев, опробовавших вакцину, реагировал на разные ее дозы, каждый раз повышая силу реакции на белки холерного вибриона. С помощью этой вакцины организм может создавать огромное количество антител.