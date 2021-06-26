Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Названы главные уловки недобросовестных врачей

Lenta.ruиещё 7
3 часа назад
Врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о главных уловках недобросовестных медиков. Своим мнением она поделилась в интервью агентству «Прайм».
Названы главные уловки недобросовестных врачей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, людей, далеких от медицины, довольно легко ввести в заблуждение несколькими сложными терминами или пугающими диагнозами, чем часто пользуются нечистые на руку врачи. Эксперт объяснила, что чаще всего подобное происходит в частных клиниках, где за отдельную плату могут добавить пациенту ненужную ЭКГ или предложить сдать анализы, в которых нет необходимости.
Федина добавила, что чаще всего «разводят» на подобные услуги пожилых людей или ипохондриков. Для того, чтобы избежать подобных уловок, следует обращаться за вторым мнением к незаинтересованному врачу, советует она.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян об уловках в аптеках. Он подчеркнул, что советам сотрудников аптек не следует доверять больше, чем рекомендациям врача. По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента — брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.
Новости,Алексей Хухрев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители