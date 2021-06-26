Названы главные уловки недобросовестных врачей

По ее словам, людей, далеких от медицины, довольно легко ввести в заблуждение несколькими сложными терминами или пугающими диагнозами, чем часто пользуются нечистые на руку врачи. Эксперт объяснила, что чаще всего подобное происходит в частных клиниках, где за отдельную плату могут добавить пациенту ненужную ЭКГ или предложить сдать анализы, в которых нет необходимости.