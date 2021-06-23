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Россиянке поставили неправильный диагноз и отрезали ногу

Lenta.ru
3 часа назад
В Челябинске медики поставили неправильный диагноз 32-летней матери двоих детей, после чего ей ампутировали ногу. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Россиянке поставили неправильный диагноз и отрезали ногу
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Жительница Челябинска обратилась к медикам с жалобами на боли в ноге. Врачи обнаружили доброкачественную опухоль, после чего отправили женщину домой. Также не заметили опасности и в онкологическом центре.
После этих обследований россиянка обратилась к врачам больницы в Обнинске. Местные медики выявили злокачественную опухоль, после чего ногу пришлось ампутировать.
Теперь пострадавшая пытается получить с челябинской больницы, где ей поставили неправильный диагноз, компенсацию в пять миллионов рублей. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело о халатности.
Ранее телеведущий и врач Сергей Агапкин довел до слез 59-летнюю гостью программы «О самом главном», которая пожаловалась на повышенный уровень сахара в крови. Специалист пригрозил ей, что диабет может привести к ампутации ноги.
Новости,Сергей Агапкин,СКР,
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