Россиянке поставили неправильный диагноз и отрезали ногу

В Челябинске медики поставили неправильный диагноз 32-летней матери двоих детей, после чего ей ампутировали ногу. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Жительница Челябинска обратилась к медикам с жалобами на боли в ноге. Врачи обнаружили доброкачественную опухоль, после чего отправили женщину домой. Также не заметили опасности и в онкологическом центре.

После этих обследований россиянка обратилась к врачам больницы в Обнинске. Местные медики выявили злокачественную опухоль, после чего ногу пришлось ампутировать.

Теперь пострадавшая пытается получить с челябинской больницы, где ей поставили неправильный диагноз, компенсацию в пять миллионов рублей. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело о халатности.