Эндокринолог: как спастись от аномальной жары

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главные правила поведения в знойную погоду. Этим она поделилась в своем Telegram-канале.

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В первую очередь, медик рекомендует увеличить ежедневную норму потребления воду как минимум на треть, а также использовать средства от загара. Однако она отметила, что потребление холодной воды может привести к переохлаждению слизистых оболочек и тонзиллитам. Также она не дает желудку вырабатывать сок, из-за чего нарушается процесс переваривания белка.

Павлова добавила, что вместе с водой можно пить чай или кофе, но не вместо нее. В воду можно добавлять не более пол-лимона в сутки, так как он способствует восстановлению баланса.