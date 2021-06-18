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Врач предупредил об опасности низкого давления

News.ru
4 часа назад
Низкое давление может быть признаком опасных заболеваний. Об этом предупредил главный врач немецкой больницы Klinikum Weiden Роберт Швингер, сообщает Pravda.Ru.
Врач предупредил об опасности низкого давления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик добавил, что идеальным уровнем артериального давления считается 120/80. Показатели давления 100/60 у женщин и 110/70 у мужчин свидетельствуют об артериальной гипотензии.
Как отметил Швингер, гипотензия может быть первичной, обусловленной типом конституции. От неё чаще всего страдают молодые и стройные женщины, которые не занимаются спортом.
Вторая причина её возникновения — неправильный образ жизни, в том числе интоксикация алкоголем, злоупотребление никотином и солнечными ваннами, пояснил врач. Кроме того, причиной падения давления, по его словам, могут стать различные сердечно-сосудистые заболевания, нейрогенные расстройства и эндокринные нарушения обмена веществ.
Для молодых, здоровых людей низкое кровяное давление, скорее всего, означает хороший прогноз здоровья, потому что оно почти не напрягает организм. Кроме того, в этой возрастной группе с взрослением, как правило, кровяное давление нормализуется само по себе, — сказал Швингер.
Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников рассказал, что множество людей во всём мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья.
Новости,Александр Мясников,
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