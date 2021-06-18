Врач предупредил об опасности низкого давления

Низкое давление может быть признаком опасных заболеваний. Об этом предупредил главный врач немецкой больницы Klinikum Weiden Роберт Швингер, сообщает Pravda.Ru.

Медик добавил, что идеальным уровнем артериального давления считается 120/80. Показатели давления 100/60 у женщин и 110/70 у мужчин свидетельствуют об артериальной гипотензии.

Как отметил Швингер, гипотензия может быть первичной, обусловленной типом конституции. От неё чаще всего страдают молодые и стройные женщины, которые не занимаются спортом.

Вторая причина её возникновения — неправильный образ жизни, в том числе интоксикация алкоголем, злоупотребление никотином и солнечными ваннами, пояснил врач. Кроме того, причиной падения давления, по его словам, могут стать различные сердечно-сосудистые заболевания, нейрогенные расстройства и эндокринные нарушения обмена веществ.

Для молодых, здоровых людей низкое кровяное давление, скорее всего, означает хороший прогноз здоровья, потому что оно почти не напрягает организм. Кроме того, в этой возрастной группе с взрослением, как правило, кровяное давление нормализуется само по себе, — сказал Швингер.