Описаны нечеловеческие условия в хосписе в РФ

Нечеловеческие условия жизни хосписа в Самарской области описали проверяющие, которые приехали по просьбе самих сотрудников. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Сотрудники хосписа написали письмо в один из местных благотворительных фондов с жалобой на свою низкую зарплату в 12 тысяч рублей и перспективу остаться без работы, так как хоспис собираются закрыть. Приехавшая комиссия обнаружила множество нарушений. Вот несколько из них: не было лекарств, облегчающих боль умирающим, туалет в хосписе не работал, а комната отдыха находилась на втором этаже, куда пациенты не могли самостоятельно дойти.

Также выяснилось, что из 19 койкомест заняты девять, при этом только два пациента действительно нуждались в паллиативной помощи, но нужного ухода не получали. Некоторых пациентов даже научили самостоятельно включать себе кислород каждые два часа, чтобы не беспокоить медиков. Также у изголовья кровати пациентки медики оставляли использованные памперсы.

"Ни высокие зарплаты, ни образование не смогут гарантировать, что человек увидит в другом человека, не пробудит сочувствие и доброе сердце, если их нет. Все мы были просто раздавлены такой бесчеловечностью",

— рассказала общественница Ольга Шелест , которая входила с состав комиссии.