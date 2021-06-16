Названы симптомы рака крови на ранней стадии

Рак крови возникает, когда аномальные клетки крови начинают бесконтрольно расти, нарушая функцию нормальных клеток крови, которые борются с инфекцией и производят новые клетки крови. Об этом сообщает медицинское издание «Медик Форум».
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Данный вид онкологии делится на три основных вида: лейкоз, лимфому и миелому. Они влияют на разные типы лейкоцитов и действуют по-разному и заставляют костный мозг и лимфатическую систему вырабатывать клетки крови, которые не работают должным образом.
Согласно исследованию, в котором приняли участие почти 17 000 человек, более высокий риск рака возникал у тех, кто испытывал зуд. Оказалось, что это ранний признак онкологии, проявляющийся у 10-25% заболевших. А в некоторых случаях зуд может сопровождаться сыпью, тогда это свидетельствует о инфекции, аллергической реакции или хроническом состоянии кожи, таком как экзема, сообщает издание, ссылаясь на Leukemia Care:
«Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту. Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не установлена и обсуждается в научной литературе. Многие исследователи считают, что это вызвано цитокинами; химические вещества, выделяемые в кровь иммунной системой организма».
Помимо зуда и сыпи, существуют и другие симптомы рака: необъяснимая потеря веса, синяки или кровотечения по необъяснимой причине, шишки или припухлости, одышка, ночная потливость, постоянные, повторяющиеся или тяжелые инфекции, необъяснимая лихорадка (38°C или выше), боль в костях, суставах или брюшной полости, усталость, которая не проходит после отдыха или сна, необычно бледный цвет лица. При обнаружении данных признаков, стоит обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.