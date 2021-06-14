Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

У жительницы Самары в носу выросли зубы

Газета.Ruиещё 2
6 часов назад
Жительница Самары обнаружила, что в гайморовых пазухах у нее выросли зубы, сообщает ГТРК "Самара".
У жительницы Самары в носу выросли зубы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Об этом женщина узнала, сделав МРТ.
Выяснилось, что "четверки" (зубы которые идут после клыков) выросли вместо челюсти в носу. Жительницу Самары направили на операцию, где под общим наркозом удалили зубы.
Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а дышать ей стало гораздо легче.
Ранее сообщалось, что в Германии стоматолог удалил пациенту самый длинный зуб в истории и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Когда врач измерил длину зуба, оказалось, что она составляет 3,72 см.
Новости,ГТРК "Самара",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители