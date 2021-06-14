У жительницы Самары в носу выросли зубы

Жительница Самары обнаружила, что в гайморовых пазухах у нее выросли зубы, сообщает ГТРК "Самара".

Об этом женщина узнала, сделав МРТ.

Выяснилось, что "четверки" (зубы которые идут после клыков) выросли вместо челюсти в носу. Жительницу Самары направили на операцию, где под общим наркозом удалили зубы.

Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а дышать ей стало гораздо легче.