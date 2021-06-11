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Количество заболевших "черной плесенью" превысило несколько десятков тысяч

Елизавета Назарова
24 минуты назад
В Индии количество заболевших мукормикозом, более известным как "черная плесень", продолжает расти и уже достигло несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Число заболевших "черной плесенью" стремительно растет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За последние три недели число зараженных "черной плесенью" стремительно выросло и составило 150%. Сейчас число заболевших в стране достигает 31 тысячи человек. Более двух тысяч скончались от осложнений, вызванных заболеванием.
СМИ отмечают, что скачок заболеваемости вызван нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используют для лечения заболевания. Больше всего случаев зафиксировано в индийском штате Махараштра. На него приходится семь тысяч зараженных "черной плесенью".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, чем опасно заражение "черной плесенью".
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