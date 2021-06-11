Число заболевших "черной плесенью" стремительно растет

В Индии количество заболевших мукормикозом, более известным как "черная плесень", продолжает расти и уже достигло несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

За последние три недели число зараженных "черной плесенью" стремительно выросло и составило 150%. Сейчас число заболевших в стране достигает 31 тысячи человек. Более двух тысяч скончались от осложнений, вызванных заболеванием.