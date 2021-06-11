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Десятки тысяч людей заболели «черной плесенью»

Lenta.ru
44 минуты назад
В Индии десятки тысяч людей заболели мукормикозом, более известным как «черная плесень». Об этом сообщает телеканал NDTV.
Десятки тысяч людей заболели «черной плесенью»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По информации издания, число заболевших мукормикозом в стране выросло на 150 процентов за последние три недели и достигло 31 тысячи. При этом свыше двух тысяч человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.
Отмечается, что такой скачок заболеваемости вызван в том числе острой нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используется для лечения пациентов. Больше всего пострадал штат Махараштра — там зафиксировано семь тысяч случаев инфицирования, что в два с половиной раза больше, чем в конце мая. В Дели выявлено 1,2 тысячи случаев и 125 смертей.
Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.
Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Жертвами инфекции становятся люди с ослабленным иммунитетом. По мнению врачей, причина заболевания может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса.
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