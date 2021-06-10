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Врач назвала продукты, защищающие от камней в почках

News.ru
2 часа назад
Врач-диетолог Юлия Чехонина в беседе с «Москвой 24» перечислила продукты питания, которые смогут предупредить возникновение камней в почках.
Врач назвала продукты, защищающие от камней в почках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, для профилактики мочекаменной болезни необходимо в достаточном количестве употреблять магний и витамин В6. Они содержатся в таких продуктах, как кешью, пшеничные отруби и рыба. Например, в 100 граммах кешью содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния.
Пшеничные отруби — продукт с высоким содержанием B6. Достаточно употребить 50 граммов в день, но их надо распределить равномерно в течение дня, добавлять в жидкие блюда и напитки, — отметила Чехонина.
Она также советует есть не менее трёх раз в неделю 100–150 граммов рыбы. По словам диетолога, белок рыбы легче усваивается, чем белок мяса. Кроме того, в рыбе содержатся кислоты омега-3, в которых нуждаются практически все клетки организма, в том числе и почечная ткань.
Чехонина добавила, что для качественной профилактики мочекаменной болезни необходимо также регулярное употребление щелочной минеральной воды, лучше лечебно-столовой с высоким содержанием магния. Один стакан в день такой воды даст организму дополнительный магний для профилактики образования камней и простимулирует работу почек.
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