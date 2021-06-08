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Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
В Пакистане больничный охранник выдал себя за врача и сделал операцию 80-летней пациентке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Охранник притворился хирургом и провел операцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В конце мая 2021 года Мухаммад Вахид Батт, охранник больницы, притворился врачом, и наладил контакт с родными пациентки Шамимы Бегум. Он втерся к ним в доверие, предложил провести операцию на спине и потребовал денег.
Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал Бегум в паре с больничным техником.
После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны. Эти визиты также были платными.
Несмотря на приезды «хирурга», спустя время кровотечение и боли усилились. Родственники доставили Бегум в больницу для оказания помощи, однако спасти женщину не удалось.
После смерти пациентки выяснилось, что она попала под нож к охраннику, а не к хирургу. Более того, это не первый случай, когда Батт выдавал себя за врача. Согласно сведениям сотрудников больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.
«Мы не можем постоянно следить за тем, что делает каждый врач. У нас большая больница»,
— прокомментировал произошедшее в лечебном учреждении сотрудник больницы, не пожелавший называть свое имя.
Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.
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