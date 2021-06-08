Охранник притворился хирургом и провел операцию

В Пакистане больничный охранник выдал себя за врача и сделал операцию 80-летней пациентке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В конце мая 2021 года Мухаммад Вахид Батт, охранник больницы, притворился врачом, и наладил контакт с родными пациентки Шамимы Бегум. Он втерся к ним в доверие, предложил провести операцию на спине и потребовал денег.

Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал Бегум в паре с больничным техником.

После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны. Эти визиты также были платными.

Несмотря на приезды «хирурга», спустя время кровотечение и боли усилились. Родственники доставили Бегум в больницу для оказания помощи, однако спасти женщину не удалось.

После смерти пациентки выяснилось, что она попала под нож к охраннику, а не к хирургу. Более того, это не первый случай, когда Батт выдавал себя за врача. Согласно сведениям сотрудников больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.

«Мы не можем постоянно следить за тем, что делает каждый врач. У нас большая больница»,

— прокомментировал произошедшее в лечебном учреждении сотрудник больницы, не пожелавший называть свое имя.