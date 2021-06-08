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Побочные действия газировки на мозг назвали врачи

Русская Планета
7 часов назад
Газированные напитки отрицательно сказываются на мозге, влияя на психическое здоровье и когнитивные функции. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!.
Врачи назвали побочные действия газировки на мозг
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Среди первых последствий – риск деменции и инсульта. Исследование показало, что болезнь Альцгеймера развивается с вероятностью в три раза выше у людей, которые употребляют газировку, отметил американский диетолог Холли Клеймер.
Британский врач Крис Эйри добавил, что содержащийся в газировках кофеин влияет на качество и продолжительность сна.
Проблемы с памятью в зрелом возрасте также могут быть следствием газированных напитков, отмечается в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Translational Psychiatry.
Кроме того, велика вероятность развития кофеиновой зависимости. В таком случае при отказе у пациентов наблюдаются проблемы с концентрацией, вялость и раздражительность.
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