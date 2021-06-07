Врач опровергла эффективность алкоголя при отравлении

Гастроэнтеролог предупредила, что употреблять крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении неэффективно и опасно, поскольку можно перепутать симптомы отравления с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этом случае спиртное усугубит ситуацию и вызовет серьезные последствия.

Врач настоятельно порекомендовала лечить отравление с помощью специальных препаратов, а не алкоголя. По мнению эксперта, наиболее эффективным воздействием обладают сорбенты: например, «Энтеросгель» или «Смекта». Арзуманян заключила, что как врач она не советовала бы прибегать к алкоголю в таких случаях.