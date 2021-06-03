Когда лазерная коррекция зрения может быть опасной

Главная опасность лазерной коррекции зрения заключается не в самом механизме операции, а в возможной некомпетентности врачей, предоставляющих подобные услуги. Это мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

По словам эксперта, перед операцией очень важно сделать «точнейшую диагностику». Это поможет выявить возможные пожизненные противопоказания — неправильные параметры роговицы глаза или заболевания сетчатки.

"Главное — сделать точнейшую диагностику. В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении",

— напомнила она.

Врач акцентировала внимание, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. По ее словам, на данный момент процедура совершенствуется с целью уменьшения процентного количества осложнений.