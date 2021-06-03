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Офтальмолог рассказала, в каком случае лазерная коррекция зрения может быть опасной

Вечерняя Москваиещё 1
3 июня 2021
Главная опасность лазерной коррекции зрения заключается не в самом механизме операции, а в возможной некомпетентности врачей, предоставляющих подобные услуги. Это мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.
Когда лазерная коррекция зрения может быть опасной
Фото: https://lenta.ru/news/2021/06/04/komartigr/https://lenta.ru/news/2021/06/04/komartigr/
По словам эксперта, перед операцией очень важно сделать «точнейшую диагностику». Это поможет выявить возможные пожизненные противопоказания — неправильные параметры роговицы глаза или заболевания сетчатки.
"Главное — сделать точнейшую диагностику. В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении",
— напомнила она.
Врач акцентировала внимание, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. По ее словам, на данный момент процедура совершенствуется с целью уменьшения процентного количества осложнений.
Чиненова добавила, что про лазерную коррекцию зрения уже «известно все», а значит, единственным поводом для опасений может служить низкое качество медицинского обслуживания в конкретной клинике.
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