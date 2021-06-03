Врач перечислила признаки опасной головной боли

Головная боль в некоторых случаях может быть признаком смертельно опасных заболеваний. Те симптомы, при которых незамедлительно надо обратиться к врачу, перечислила врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу «Москва 24».

«Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг», — рассказала Чернышова.

Также обязательной причиной обращения к медикам может быть сильная головная боль, сопровождаемая температурой, тошнотой или рвотой. Это, по мнению специалиста, может быть признаками воспаления мозга, например менингита. Частые мигрени — тоже повод пойти в больницу.

«Если она [головная боль] сопровождается странными ощущениями — онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, — такое состояние может говорить об опухоли», — пояснила терапевт.