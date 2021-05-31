Названы основные причины вегетососудистой дистонии у взрослых

По ее словам, основными признаками ВСД считаются скачки давления, потливость, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, сонливость, тошнота и икота. Симптомы проявляются при физической или эмоциональной перегрузке. В основном вегетососудистая дистония встречается в юности, когда вегетативная нервная система не успевает развиваться так же быстро, как тело школьника. После 60 лет ВСД свидетельствует о нарушениях в организме, например, об артериальной гипертензии, сахарном диабете, болезнях Паркинсона или Альцгеймера. «Нельзя полечить просто вегетативные симптомы, поскольку они всегда в пожилом возрасте являются симптомом другого заболевания», — пояснила врач.