Как связаны плоскостопие и близорукость

"Нарушение зрения, когда у человека идет расфокусировка взгляда, это не что иное, как его ненастроенные, ненакачанные, слабые мышцы глаз",
"Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие".
"Если у родителей или ближайших родственников близорукость, то у ребенка точно так же развивается близорукость. То же самое с заболеваниями ног – прямая корреляция с родителями. Если даже у кого-то одного из родителей есть плоскостопие, то зачастую у ребенка это тоже проявляется. Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется как на глазах, так и на стопах".