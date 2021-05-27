Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач объяснил, как взаимосвязаны плоскостопие и близорукость

Стелла Шмель
2 часа назад
Близорукость и плоскостопие на самом деле являются последствием одного явления. Об этом заявил травматолог-ортопед Сергей Алексутов в беседе с радио Sputnik.
Как связаны плоскостопие и близорукость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Основой этих двух недугов является слабость мышечно-связочного аппарата.
"Нарушение зрения, когда у человека идет расфокусировка взгляда, это не что иное, как его ненастроенные, ненакачанные, слабые мышцы глаз",
- пояснил врач.
Приблизительно то же самое происходит и со стопами.
"Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие".
Иными словами, если у человека близорукость, то с высокой долей вероятности у него диагностируют и плоскостопие, так как он предрасположен к развитию слабости мышечно-связочного аппарата. Это передается по наследству.
"Если у родителей или ближайших родственников близорукость, то у ребенка точно так же развивается близорукость. То же самое с заболеваниями ног – прямая корреляция с родителями. Если даже у кого-то одного из родителей есть плоскостопие, то зачастую у ребенка это тоже проявляется. Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется как на глазах, так и на стопах".
Новости,ИА Sputnik,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители