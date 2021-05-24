Диетолог назвал способы остановить старение

Диетолог Алексей Ковальков со специалистом по антивозрастной терапии Еленой Островской обсудил способы замедлить старение. Видео опубликовано на YouTube-канале эксперта.

На долголетие влияет не только генетика и образ жизни, но и гормоны. Мужчинам с сахарным диабетом диетолог порекомендовал следить за уровнем тестостерона.

"Уровень тестостерона напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, на вес, уровень сахара. Если вы хотите, чтобы мужчина приносил вам в клювике зарплату, строил ваш дом, что-то делал, и не хотите тратиться на похороны, уговорите его сдать анализы на тестостерон. Если он ниже плинтуса, обратитесь к врачу. Это вопрос долголетия и качества жизни", — сказал врач.

По словам Елены Островской, старение ускоряет регулярное употребление алкоголя. Спиртное "забивает" антиоксидантную систему, уменьшает выработку половых гормонов, замедляет лимфоток и задерживает воду в организме.

Продлить молодость помогают антиоксиданты. Например, коэнзим Q10. Он вырабатывается организмом, но с возрастом его становится мало.