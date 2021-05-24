Диетолог назвал способы остановить старение

Диетолог Алексей Ковальков
со специалистом по антивозрастной терапии Еленой Островской обсудил способы замедлить старение. Видео опубликовано на YouTube-канале эксперта.
На долголетие влияет не только генетика и образ жизни, но и гормоны. Мужчинам с сахарным диабетом диетолог порекомендовал следить за уровнем тестостерона.
"Уровень тестостерона напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, на вес, уровень сахара. Если вы хотите, чтобы мужчина приносил вам в клювике зарплату, строил ваш дом, что-то делал, и не хотите тратиться на похороны, уговорите его сдать анализы на тестостерон. Если он ниже плинтуса, обратитесь к врачу. Это вопрос долголетия и качества жизни", — сказал врач.
По словам Елены Островской, старение ускоряет регулярное употребление алкоголя. Спиртное "забивает" антиоксидантную систему, уменьшает выработку половых гормонов, замедляет лимфоток и задерживает воду в организме.
Продлить молодость помогают антиоксиданты. Например, коэнзим Q10. Он вырабатывается организмом, но с возрастом его становится мало.
Алексей Ковальков рассказал, что "выключить" старение можно, если регулярно мониторить гормоны и витамины, заниматься спортом и минимизировать стресс. После 45 лет врач посоветовал принимать для профилактики витамин D, омега-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.