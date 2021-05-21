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Раскрыта причина возникновения опасной и массовой болезни мозга

Даня Виттиг
7 часов назад
Ученые Массачусетской больницы общего профиля раскрыли, каким образом производится белок бета-амилоид, играющий ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.
Раскрыта причина возникновения опасной и массовой болезни мозга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
До сих пор точные причины смертельной формы деменции оставались загадкой. В журнале Cell Reports ученые рассказали и доказали, что бета-амилоид формируется в аксонах нейронов и других клеточных структурах, участвующих в передаче нервных импульсов.
В ходе исследования ученые использовали трехмерные культуры нервных клеток, служащие примитивной моделью мозга, пораженного болезнью Альцгеймера. Они провели биохимический анализ на выявление предшественника бета-амилоида и его пальмитированной формы (palAPP), а также изучили поведение MAM внутри аксонов.
Выяснилось, что именно МАМ помогает доставке palAPP на поверхность клетки, где белок высвобождается в виде бета-амилоида. Эту функцию МАМ выполняет исключительно в аксонах, где бета-амилоид наносит большую часть повреждений.
С помощью лекарственного препарата, который блокирует рецептор сигма-1 (S1R), участвующий в сборке МАМ, ученым удалось резко снизить продукцию патогенного белка.
Таким образом, S1R может может стыть рычагом замедляющим или останавливающим раннюю стадию болезни Альцгеймера.
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