Врачи приняли мужчину с раком за пьяницу и выгнали его

Врачи клиники на Кипре приняли мужчину с раком мозга за типичного туриста-пьяницу и выгнали его из больницы. Своей историей он поделился с Mirror.
Фото: Teh Brain Tumour Charity Teh Brain Tumour Charity
39-летний Расс Лис отправился на Кипр с женой по имени Келли, чтобы отметить первую годовщину свадьбы, в сентябре 2020 года. Однако романтика закончилась, когда у мужчины случился приступ на вилле, которую снимали супруги.
В местной больнице врачи решили, что Лис — типичный британский турист, перегревшийся на солнце и переборщивший с выпивкой, и не стали его госпитализировать.
«Расс пролежал на полу 20 минут. Я сразу поняла, что это на из-за алкоголя, но врачи в больнице сделали только анализ крови и отравили нас домой»,
Через пять часов после посещения больницы у Лиса случился инсульт. Компьютерная томография, сделанная врачами на этот раз, выявила опухоль в мозгу мужчины. Его срочно перевезли в больницу Никосии, где мужчина провел шесть недель.
Операция по удалению образования, состоявшаяся 8 октября, длилась 11 часов. После возвращения в Британию мужчине назначили курс химиотерапии, так как опухоль оказалась злокачественной.
Тем не менее Лис смотрит на произошедшее позитивно. Британец сказал, что болезнь помогла ему еще больше сблизиться с женой и задуматься о том, как легко можно потерять все.