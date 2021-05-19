Врачи приняли мужчину с раком за пьяницу и выгнали его

Врачи клиники на Кипре приняли мужчину с раком мозга за типичного туриста-пьяницу и выгнали его из больницы. Своей историей он поделился с Mirror.

Фото: Teh Brain Tumour Charity Teh Brain Tumour Charity

39-летний Расс Лис отправился на Кипр с женой по имени Келли, чтобы отметить первую годовщину свадьбы, в сентябре 2020 года. Однако романтика закончилась, когда у мужчины случился приступ на вилле, которую снимали супруги.

В местной больнице врачи решили, что Лис — типичный британский турист, перегревшийся на солнце и переборщивший с выпивкой, и не стали его госпитализировать.

«Расс пролежал на полу 20 минут. Я сразу поняла, что это на из-за алкоголя, но врачи в больнице сделали только анализ крови и отравили нас домой»,

— вспоминала Келли.

Через пять часов после посещения больницы у Лиса случился инсульт. Компьютерная томография, сделанная врачами на этот раз, выявила опухоль в мозгу мужчины. Его срочно перевезли в больницу Никосии, где мужчина провел шесть недель.

Операция по удалению образования, состоявшаяся 8 октября, длилась 11 часов. После возвращения в Британию мужчине назначили курс химиотерапии, так как опухоль оказалась злокачественной.