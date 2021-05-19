Сардины предотвращают развитие сахарного диабета

Ученые доказали, что употребление сардин два раза в неделю помогает предотвратить развитие сахарного диабета, а также снизить риск развития сердечно- сосудистых заболеваний, сообщает Spring.org.uk..

Фото: Мир24 Мир24

Специалисты объяснили, что жирная рыба служит богатым источником полезных жирных кислот, уменьшающих уровень холестерина и кровяного давления. Именно поэтому препараты с Омега-3 применяют для восстановления эластичности сосудов.

В исследовании поучаствовали 152 человека с преддиабетом. На протяжении года пациенты следовали разработанной программе питания для профилактики их состояния здоровья. Добровольцев разделили на две группы: они придерживались одной диеты, однако некоторым добавили сардины в количестве 200 граммов каждую неделю. Волонтеров просили употреблять эту рыбу с костями и кожей, поскольку в них находится много кальция и витамина D.

Спустя год у 22% участников контрольной группы появился диабет,. Среди тех, кто регулярно употреблял сардины, только 8% людей оставались уязвимыми к заболеванию. У этих добровольцев также заметили повышение уровня «хорошего» холестерина, снижение триглицеридов в крови и артериального давления.

Таким образом ученые доказали, что употребление сардин снижает вероятность развития сахарного диабета: эта рыба богата полезными веществами, среди которых – таурин, витамин D, кальций и фтор.

«Сардины не только доступны по цене и встречаются во многих магазинах, но и безопасны. Они помогают предотвратить развитие диабета 2 типа. Это огромное научное открытие. Сардины легко рекомендовать во время медицинских осмотров, и она широко принята населением»,