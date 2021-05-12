Малышева назвала три простых теста для проверки здоровья

Телеведущая и врач Елена Малышева в новом выпуске передачи "Жить здорово!" рассказала о нескольких способах проверить свое здоровье перед поездкой на дачу.
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Первый - это тест Ласега. Человеку нужно лечь спиной на пол, согнуть одну ногу в колене под углом 90 градусов, а затем распрямить ее и поднять вверх. Если есть разрушение межпозвонковых дисков, то появится боль, которая будет идти через ягодицу, заднюю поверхность бедра и голень, сказал соведущий Дмитрий Шубин.
С помощью второго теста можно быстро проверить сосуды и диагностировать стенокардию. Для этого нужно просто подняться по лестнице на второй этаж. Если появилась одышка или давящая боль в груди, то следует обратиться к врачу.
Третий тест позволит распознать возможное о формирование тромбов. Нужно измерить сантиметром объемы голеней.
"Иногда глазами видно, что одна нога изменила цвет, она больше в объеме. Иногда вы можете померить сантиметром или прямо руками, какая нога меньше, какая больше",