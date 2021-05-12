Ученые определили неожиданную опасность лечебного голодания

Ученые Университета Восточной Англии определили, что лечебное голодание, несмотря на популярность в последние годы, может негативно отразиться на здоровье детей и внуков. О неожиданной опасности низкокалорийных диет сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты провели эксперименты на круглых червях Caenorhabditis elegans, которые служат модельным организмом в исследованиях процессов старения из-за схожих с человеком молекулярных путей. Оказалось, что уменьшение потребления калорий пагубно сказывается на трех поколениях потомства у беспозвоночных, даже когда эти потомки имеют доступ к неограниченному питанию. Хотя известно, что голодание способно увеличить продолжительность жизни многих животных и потенциально может улучшить здоровье людей, долгосрочные последствия до сих пор были изучены плохо.

В ходе исследования биологи изучили 2,5 тысячи червей, охватывающих четыре поколения. Первое поколение беспозвоночных было разделено на группы, каждую из которых поместили в одну из четырех сред, включая ту, где они могли получать неограниченное питание, и ту, где им приходилось голодать. Их потомки переводили либо на полноценный рацион, либо на голодную диету.