Врач перечислила продукты, опасные для аллергиков

У людей с аллергией на пыльцу существуют некоторые ограничения и в рационе. Подробнее об этом рассказала в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.
Медик рассказала, что у людей с аллергией на пыльцу растений нередко возникает и подобная реакция на определенные продукты. Это называется перекрестной аллергией.
Таким образом, специалист следует избегать не только в период цветения, но и в целом исключить из рациона яблоки, груши, сливы, персики, нектарины - все косточковые фрукты семейства розоцветных. Также исключить следует морковь, сельдерей, петрушку.
"Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах",
"Что касается следующей волны цветения – пыльцы злаковых трав, там перекрестная аллергия протекает сложнее. В основном нужно исключить мед, поскольку пчелы собирают пыльцу злаковых трав. При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания",
Пыльца сорных растений тоже может быть причиной аллергии. Наиболее распространенные аллергены это амброзия, полынь, особенно для южных регионов России. Самые сильные перекрестно реагирующие продукты в таком случае это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед. Также врач отметила, что следует избегать специй.