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Врач перечислила продукты, опасные для аллергиков

Стелла Шмель
1 час назад
У людей с аллергией на пыльцу существуют некоторые ограничения и в рационе. Подробнее об этом рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.
Врач перечислила продукты, опасные для аллергиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик рассказала, что у людей с аллергией на пыльцу растений нередко возникает и подобная реакция на определенные продукты. Это называется перекрестной аллергией.
Таким образом, специалист следует избегать не только в период цветения, но и в целом исключить из рациона яблоки, груши, сливы, персики, нектарины - все косточковые фрукты семейства розоцветных. Также исключить следует морковь, сельдерей, петрушку.
"Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах",
- пояснила врач.
"Что касается следующей волны цветения – пыльцы злаковых трав, там перекрестная аллергия протекает сложнее. В основном нужно исключить мед, поскольку пчелы собирают пыльцу злаковых трав. При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания",
- отметила Мачарадзе.
Пыльца сорных растений тоже может быть причиной аллергии. Наиболее распространенные аллергены это амброзия, полынь, особенно для южных регионов России. Самые сильные перекрестно реагирующие продукты в таком случае это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед. Также врач отметила, что следует избегать специй.
Новости,ИА Sputnik,
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