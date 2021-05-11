Врач перечислила продукты, опасные для аллергиков

У людей с аллергией на пыльцу существуют некоторые ограничения и в рационе. Подробнее об этом рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.

Медик рассказала, что у людей с аллергией на пыльцу растений нередко возникает и подобная реакция на определенные продукты. Это называется перекрестной аллергией.

Таким образом, специалист следует избегать не только в период цветения, но и в целом исключить из рациона яблоки, груши, сливы, персики, нектарины - все косточковые фрукты семейства розоцветных. Также исключить следует морковь, сельдерей, петрушку.

"Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах",

- пояснила врач.

"Что касается следующей волны цветения – пыльцы злаковых трав, там перекрестная аллергия протекает сложнее. В основном нужно исключить мед, поскольку пчелы собирают пыльцу злаковых трав. При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания",

- отметила Мачарадзе.