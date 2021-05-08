Медик назвал главный признак проблемы с щитовидной железой

Доктор Джейдип Трипати заявил, что определить наличие проблем с щитовидной железой можно по ряду внешних и внутренних признаков. Этим он поделился с интернет-порталом bestlifeonline.com.

Проблемы с щитовидной железой могут проявляться через сухость кожи, проблемы с весом, диарею, рвоту и учащенное сердцебиение. А наиболее распространенный признак проблем с щитовидкой — увеличение зоб.

«Возникшая припухлость в области гортани часто сопровождается стеснением в горле, охриплостью и головокружением, реже – кашлем, затрудненным глотанием и дыханием»,