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Медик назвал главный признак проблемы с щитовидной железой

Мария Грибова
6 часов назад
Доктор Джейдип Трипати заявил, что определить наличие проблем с щитовидной железой можно по ряду внешних и внутренних признаков. Этим он поделился с интернет-порталом bestlifeonline.com.
Медик назвал главный признак проблемы с щитовидной железой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Проблемы с щитовидной железой могут проявляться через сухость кожи, проблемы с весом, диарею, рвоту и учащенное сердцебиение. А наиболее распространенный признак проблем с щитовидкой — увеличение зоб.
«Возникшая припухлость в области гортани часто сопровождается стеснением в горле, охриплостью и головокружением, реже – кашлем, затрудненным глотанием и дыханием»,
— рассказал медик, и добавил, что при малейших симптомах проявления данного заболевания необходимо обращаться к врачу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал «мужской» симптом рака.
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