Россиян предупредили о популярном медицинском мошенничестве

Россиянам стали часто предлагать якобы бесплатное медицинское обследование по телефону. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в эфире радио Sputnik.

По его словам, большая часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.

"Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет", — объяснил сенатор.

При этом существуют, по его словам, страховые представители, действующие в рамках системы ОМС. Их задачей, действительно, является привлечение граждан на профилактические осмотры в поликлиники. Для этого они обзванивают людей и рассылают СМС-оповещения.

В Хабаровске в июле 2020 года вынесли приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие болезни.