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Медики предупредили россиян о популярном медицинском мошенничестве

Диана Товсепова
6 часов назад
Россиянам стали часто предлагать якобы бесплатное медицинское обследование по телефону. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в эфире радио Sputnik.
Россиян предупредили о популярном медицинском мошенничестве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, большая часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.
"Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет", — объяснил сенатор.
При этом существуют, по его словам, страховые представители, действующие в рамках системы ОМС. Их задачей, действительно, является привлечение граждан на профилактические осмотры в поликлиники. Для этого они обзванивают людей и рассылают СМС-оповещения.
В Хабаровске в июле 2020 года вынесли приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие болезни.
Суд установил, что мошенники с 2016 по 2018 год под видом медиков вымогали деньги у пациентов. Они принимали их и проводили якобы "диагностику", обнаруживая выдуманные заболевания. Затем они предлагали оформить кредиты и подписать договоры на лечение. Таким образом они выманили более четырех миллионов рублей у доверчивых граждан.
Новости,Совет Федерации,ИА Sputnik,
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